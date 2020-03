Emilio Fede, il libro che farà crollare il mondo. "Che figura di m***", nomi, vizi e verità inconfessabili

Roberto Alessi 22 marzo 2020 a

a

a

Come è ovvio è tutto congelato per il libro di Emilio Fede che doveva uscire in questi giorni e sono in molti a tirare un sospiro di sollievo. Perché? Lo si capisce già dal titolo: Che figura di merda. Ce ne sarà da scrivere. Sembra che il libro parta dal funerale di Emilio e che l' anima del grande direttore dalla bara si metta a osservare chi c' è e chi non c' è, i pregi e le falsità dei famosi presenti, da Berlusconi (chissà se lo ha messo tra i presenti) a Maurizio Costanzo, compresi amici (un po' pochini dopo che ha perso potere) e nemici (pochini quando il potere ce lo aveva). Intanto una buona notizia: a Pasqua finiscono i suoi arresti domiciliari per il caso Ruby, anche se con il coronavirus passa dai domiciliari coatti a quelli volontari.