Alessandra Ghisleri e Conte, la tesi di Bisignani: "Il messaggio cifrato della sondaggista per il premier"

Basterebbe leggere l'ultimo libro di Alessandra Ghisleri, a Giuseppe Conte (e Rocco Casalino) per non commettere tutti gli errori che stanno caratterizzando la gestione dell'emergenza coronavirus. Ne è convinto Luigi Bisignani, che presentando sul Tempo l'opera della sondaggista di Euromedia Research, La Repubblica dei sondaggi, intravede tra le righe proprio un messaggio cifrato per il premier.

Conte viene definito dall'inizio come un "assente equilibratore". "La Ghisleri non si sbilancia, ma è la prima che ne studia il percorso politico, da comparsa di Salvini e Di Maio a scudo di Mattarella che per ora lo copre e lo fa volare nei sondaggi", nota Bisignani. "Fu così anche per i vari Dini, Monti e Renzi. Ma chissà se Casalino continuerà a creargli danni con i Consigli dei Ministri al chiar di luna e le bozze dei decreti mormorati agli amici degli amici". "Uomo avvisato mezzo salvato - conclude Bisignani -, questo l'abile Ghisleri non lo scrive ma forse lo pensa".