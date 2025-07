Sara Kelany spiana il "maestrino" Conte: "Non sa contare gli sbarchi"

La deputata di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, smaschera le illazioni di Giuseppe Conte, ex-presidente del Consiglio ai tempi del Covid e ora leader pentastellato. Conte continua a dire in tv e sui giornali che il governo Meloni boicotta o censura le informazioni sui flussi migratori. Nello specifico dichiara che le informazioni “non vengono pubblicate in tante tv e giornali piegati alla maggioranza Meloni o controllati direttamente dai parlamentari che appoggiano il governo”. In particolare, ce l’ha con il piano di rimpatrio allestito con gli hub in Albania che, sempre secondo lui, “non funziona”.

Prontamente smentito dalla Kelany, che ricorda al grillino che “è solo grazie alle politiche del governo Meloni che, nonostante la terribile situazione libica, si sta contenendo il rischio di partenze di massa, con conseguenze drammatiche sulla tenuta sociale e sulle morti in mare. Il risultato - ha ricordato ancora una volta Kelany - non sarebbe lo stesso se al governo ci fossero i sostenitori delle politiche no-border come Conte, che anche sull’immigrazione ha cambiato più volte casacca: ieri firmava il blocco dei porti con Salvini, oggi li vorrebbe aperti a tutti”.