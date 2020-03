Coronavirus, l'Oms su Sergio Mattarella: "Una lezione al mondo, ha indicato all'Europa come procedere"

28 marzo 2020 a

Dall’Organizzazione mondiale della sanità arriva un’investitura molto importante per il presidente Sergio Mattarella. “Ha parlato alla nazione con parole straordinarie - ha commentato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms - indicando all’Italia e all’Europa come procedere. Siamo a fianco dell’Italia, che sta dando segnali positivi nella traiettoria dell’epidemia. È una lezione al mondo intero”. Parole che non valgono solo come attestato di stima, ma hanno anche un peso politico rilevante: Mattarella ha chiesto all’Ue di “superare i vecchi schemi” e di “intervenire prima che sia troppo tardi”, tra l’altro il giorno dopo che il premier Giuseppe Conte aveva dichiarato che l’Italia era pronta a fare da sola. Diffondendo e commentando positivamente il messaggio alla nazione di Mattarella, l’Oms ha quindi sottoscritto all’appello all’Europa.