Imprevisto a luci rosse alla Camera: sullo schermo il programma "Alta Infedeltà"

Un imprevisto che ha creato non poco imbarazzo tra i presenti. È accaduto alla Camera. Mentre infatti il viceministro del Lavoro Claudio Durigon rispondeva alle domande, ecco che sullo schermo della galleria di Montecitorio veniva trasmessa una puntata del programma Alta Infedeltà. Al centro della trasmissione, in onda sul Nove, tradimenti e storie clandestine. Lo svela Il Foglio. Con Open che - citando fonti della Camera - parla di "profonda indignazione per un’azione irrispettosa". E ancora: "Si farà una verifica approfondita per accertare i fatti e prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili".

Lo schermo è posizionato nella sala dedicata a chi fuma tra giornalisti e deputati impegnati nei lavori. Proprio qui la tv della galleria ha trasmesso per diversi minuti il programma su Nove. La visione però è stata interrotta poco dopo, con lo spegnimento dello schermo. Insomma, al momento non si sa chi sia l'autore di questo irrispettoso scherzo, ma con ogni probabilità la cosa non passerà liscia.