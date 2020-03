Coronavirus, la M5s Nunzia Catalfo: "Verrà ampliato il reddito di cittadinanza"

31 marzo 2020 a

a

a

La follia grillina del reddito di cittadinanza verrà ampliata: lo conferma il ministro M5s Nunzia Catalfo, titolare del ministero del Lavoro, in collegamento con Uno Mattina, il programma di Rai 1. La Catalfo annuncia che nel decreto di aprile, in fase di scrittura, oltre a un rafforzamento della cassa integrazione (la cui durata è prevista ad oggi per 9 settimane), ci potrebbe essere anche "un ampliamento e un rafforzamento del reddito di cittadinanza", sia pure limitato ai mesi di crisi più acuta. Una misura che spiega essere allo studio e il cui obiettivo sarà "garantire delle entrate economiche alle persone, per far ripartire i consumi e far sì che ci sia una ripresa economica". Concetti, questi ultimi, sacrosanti. È lo strumento, il famigerato reddito di cittadinanza, ad essere messo in discussione. Per quel che riguarda la Cig, si tempi di arrivo dei soldi, la Catalfo parla di "un paio di settimane". Dunque, tra quindici giorni in linea di principio i lavoratori potranno chiedere alle banche che anticipino questo aiuto, in virtù dell'accordo raggiunto dal governo con Abi e parti sociali.