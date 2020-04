Antonio Socci contro Paolo Gentiloni: "Il suo fondamentale ruolo in Europa", ovvero cantare Bella Ciao

01 aprile 2020 a

Ahinoi, è ri-balzato agli onori delle cronache Paolo Gentiloni, il commissario europeo agli Affari economici. Va da sé, voce a cui rivolgersi in questi giorni di scontro tra governo italiano ed Europa sugli aiuti per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Aiuti che non stanno arrivando. E Gentiloni, in una serie di interviste, per essere sintetici ha detto che non si può mica disobbedire alla Germania, che un compromesso va trovato, che gli eurbond non si possono fare e che tutto sommato è meglio ricorrere al famigerato Mes. E così, poiché Gentiloni è ri-balzato agli onori delle cronache, anche Antonio Socci sta riservando al commissario europeo qualche attenzione in più, colpendolo su Twitter con qualche cinguettio. L'ultimo dei quali è quello che potete vedere qui sotto in calce: "Il fondamentale ruolo di Gentiloni in Europa". Quale sarebbe? Eccolo nel video: il commissario, rigorosamente l'ultimo a lato, canta Bella Ciao battendo le mani. Socci ha rilanciato un video di qualche tempo fa che ha ripreso a circolare nelle ultime ore, arricchito dalla scritta in sovrimpressione: "Questo è quello che Gentiloni farà per gli italiani in Europa".