Giorgia Meloni contro la Ue: "Ci vogliono affondare, Commerzbank chiede di vendere i nostri titoli di Stato"

Dito puntato da parte di Giorgia Meloni contro la Germania. Già, perché Commerzbank, secondo istituto di credito tedesco, sta invitando a vendere titoli di Stato italiani. In un momento come questo. Speculazione, lo schema non cambia: Berlino ci vuole morti. E il fatto che Commerzbank stia vendendo titolo di Stato tedeschi lo conferma anche il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, del M5s: "Mentre l'italia piange oltre 100mila morti, la Germania non solo fa muro sugli aiuti all'Italia, ma ora ci attacca anche direttamente. Il governo tedesco intervenga per bloccare questa follia". Un messaggio simile a quello della Meloni, che punta il dito sui social: "La seconda banca tedesca invita a vendere i titoli italiani. La Germania cerca di sfruttare l'emergenza coronavirus per aggredire la nostra economia. Ora basta, pretendiamo indietro i soldi del Mes e variamo un piano di difesa e ricostruzione nazionale", conclude la leader di Fratelli d'Italia. In calce, un fotomontaggio con Ursula von del Leyen, Angela Merkel e un teschio. "È ufficiale! Vogliono affondarci. Europa e Germania sfruttano il coronavirus per aggredire la nostra economia. Non glielo permetteremo".