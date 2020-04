Claudio Borghi sull'Eurogruppo: "Prime bozze, Gualtieri come se non esistesse. Dimissioni o sfiducia?"

07 aprile 2020 a

C’è grande attesa per la conclusione della riunione dell’Eurogruppo, giunta ad un momento decisivo: i ministri dell’economia dei Paesi europei sono chiamati a trovare una risposta comune all’epidemia da coronavirus. “Le bozze che girano sull’Eurogruppo - segnala Claudio Borghi sui social - dicono che, come previsto, ci sono Bei, Sure e Mes. Zero eurobond. Gualtieri come se non esistesse. Dimissioni o sfiducia?”. Il deputato leghista non ci va per il sottile con il ministro del governo Conte, ribadendo l’ormai nota posizione del ‘no’ al Meccanismo europeo di stabilità. Inoltre a Borghi non va giù il fatto che “un dibattito fondamentale come l’Eurogruppo sia tenuto del tutto all’oscuro dei cittadini”: ciò fa capire quanto “faccia schifo la democrazia all’Unione europea”.

