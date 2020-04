Alberto Bagnai in Senato, il suo discorso è da ovazione: "Cari europeisti, gli italiani ne hanno le tasche piene dei vostri danni"

09 aprile 2020 a

Alberto Bagnai, nel suo lungo discorso in Senato, guadagna l'ovazione. È successo giovedì 9 aprile, dopo le sedici ore di fuoco dell'Eurogruppo e il titolo scandaloso del giornale tedesco Die Welt. "Cari unionisti, avete un problema. Quello che vi dettano da Bruxelles non funziona, lo capite anche voi. Ma dovete essere sempre più realisti del Re e quando non potete distruggere il Paese vi sforzate di non ricostruirlo" esordisce in Aula tra gli applausi del suo partito, la Lega, e non. "In Inghilterra, da oggi, si stampa moneta. Noi restiamo tranquillamente immobili, lasciamo che le imprese si indebitino così a Bruxelles i nostri amici ci accoglieranno con un sorriso", ha detto il senatore che allarga il tema della discussione, il Cura Italia.

"Ma i cittadini italiani hanno le tasche piene di questo strabismo ai loro danni, voi lo sapete e andate a vista. Da ex elettore vi dico che fiducia in voi non ne ho, cosa votare me lo faro indicare dal mio leader politico che io penso meriti fiducia. Voi no", Il riferimento è allo schiaffo dell'Ue nei confronti di tutti quei paesi in difficoltà a causa del coronavirus e che l'Europa, guidata dai falchi tedeschi e olandesi, ha ben pensato di lasciare al loro destino. Nonostante il "no" agli Eurobond e gli insulti all'Italia "mafiosa", c'è chi ancora si prodiga a difendere il Vecchio Continente. Una tra tutte è la grillina Paola Taverna: "Se questo Parlamento fosse un circo, non ci sarebbero dubbi su chi sarebbero i pagliacci" interviene facendo riferimento a Bagnai e Matteo Salvini.

