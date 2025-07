The Comeback, la serie che esce ogni 10 anni

Nonostante le ottime recensioni, “The Comeback” venne però cancellata dopo una sola stagione di tredici episodi a causa della scarsa considerazione da parte del pubblico. Nove anni dopo, nel 2014, è stato fatto un secondo esperimento, con la messa in onda di una nuova stagione: il secondo ciclo di otto episodi non è però riuscito a sfondare, pur confermando il potenziale della serie tv e la bravura di Kudrow. Quella sembrava essere la pietra tombale su “The Comeback”, invece la HBO ha clamorosamente annunciato la produzione di una terza stagione, in uscita nel 2026, a oltre vent’anni dalla prima. «Valerie Cherish ha ritrovato la strada per tornare nel panorama televisivo odierno», ha dichiarato Kudrow, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Michael Patrick King.

Certe serie tv fanno giri immensi e poi ritornano. Nessuna però ha girato tanto quanto “The Comeback”, che va in onda una volta ogni dieci anni. L’esordio nel 2005, subito dopo la conclusione di “Friends”, per sfruttare la popolarità mondiale di Lisa Kudrow, interprete di Phoebe Buffay nell’iconica sitcom. L’idea alla base della comedy satirica era molto valida, infatti fu particolarmente apprezzata dalla critica: girava attorno a Valerie Cherish, un’attrice in cerca di fama che accetta di trasformare la sua vita in un reality show pur di fare carriera.

Per quanto possa apparire anomala la riesumazione di una serie tv che non va in onda dal 2014, in questo particolare caso potrebbe essere una mossa sensata. Viviamo in un periodo storico in cui la critica a Hollywood, soprattutto sotto forma di satira, tira moltissimo in tv. Chissà che non sia finalmente arrivato il momento della fama per Valerie Cherish, dopo oltre vent’anni di attesa...