Matteo Salvini, lettera aperta a Die Welt: "I miliardi non sono mai arrivati in Italia dall'Ue, ma hanno preso sempre e solo direzione contraria"

Matteo Salvini ancora all'attacco della Germania. Le parole del giornale Die Welt sull'Italia che deve essere controllata, perché "i mafiosi attendono i soldi da Bruxelles", non sono piaciute affatto al leader della Lega. “Gentile Die Welt, i miliardi non sono mai arrivati in Italia dall’Ue, né via bilancio comunitario, né via fondo salvastati, ma hanno preso sempre e solo direzione contraria, dall’Italia verso l’Europa, e noi non abbiamo mai chiesto se andassero a finanziare la malavita tedesca”. È questo uno dei passaggi cruciali della lettera aperta che l'ex ministro dell'Interno ha indirizzato al giornale e che ha condiviso sul suo profilo Twitter. Un'invettiva che segue quella di questa mattina, giovedì 9 aprile, in cui Salvini scriveva: "Vergognatevi. Vergognatevi e sciacquatevi la bocca quando parlate di Italia".

"Vedremo se sono più i nazisti in Germania o i mafiosi in Italia". Rampelli, smacco a Die Welt

