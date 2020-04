Silvio Berlusconi a DiMartedì, domanda rivelatrice: "Perché Conte ha attaccato Meloni e Salvini e non lei?". Clamorosa ammissione

15 aprile 2020 a

"Perché Conte ha attaccato Meloni e Salvini e non lei?". Giovanni Floris lo chiede direttamente a Silvio Berlusconi, in collegamento con DiMartedì. Il riferimento è al furioso discorso del premier di venerdì scorso contro le opposizioni, da cui è stata però "esclusa" Forza Italia, e il sospetto conseguente è che Giuseppe Conte abbia voluto preservare l'opportunità di trovare un appoggio futuro proprio negli azzurri, lasciandoli fuori dalla bagarre.

L'ex premier glissa, ma in qualche modo conferma il cambio di passo rispetto agli alleati di opposizione di Lega e Fratelli d'Italia: "Non è questo il momento della polemica politica, siamo in emergenza e serve una opposizione responsabile, dobbiamo lavorare tutti insieme". Resta però il giudizio severo su Conte ("Passato questo momento servirà un governo davvero rappresentativo della volontà degli italiani"), su cui grava secondo Berluscon il rischio di una scelta suicida in campo europeo: "Sul Mes l'errore clamoroso sarebbe quello di dire all'Europa 'faremo da soli' e rinunciare così ad utilizzare i circa 36 miliardi che potremmo ottenere, senza condizioni per consolidare il nostro sistema sanitario".

