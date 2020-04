DiMartedì, sondaggio Pagnoncelli sulla fiducia: Berlusconi doppia Renzi, botto-Meloni. Il mistero-Giuseppe Conte

15 aprile 2020 a

A DiMartedì di Giovanni Floris, il programma in onda su La7 nella puntata del 14 aprile, è il momento dei sondaggi di Nando Pagnoncelli. Diverse rilevazioni in "salsa-coronavirus", quelle proposte dall'istituto Ipsos. Ma colpisce più di tutte quella relativa alla fiducia dei leader politici. Stupisce, in particolare, per due ragioni. La prima, quella che appare un'inspiegabile fiducia nei confronti di Giuseppe Conte, quotata al 63 per cento. Insomma, secondo Pagnoncelli gli italiani credono in lui ed evidentemente apprezzano anche sceneggiate quali quella messa in atto venerdì sera a reti unificate. Il secondo dato a colpire è quello relativo a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia che ha una fiducia pari al 30%, sempre più corposa, tale da valergli la conferma in seconda piazza. Quindi Matteo Salvini e Paolo Gentiloni, pari al 27 per ento. Seguono Nicola Zingaretti al 24% e Silvio Berlusconi al 20%, il doppio rispetto a Matteo Renzi, inchiodato al 10%, e a cui di fatto non sembra credere più nessuno.

