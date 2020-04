Matteo Salvini: "Si ferma tutto tranne il processo contro di me. Il 4 luglio sarò al Tribunale di Catania per aver bloccato lo sbarco di 100 migranti"

15 aprile 2020 a

a

a

Matteo Salvini, in una diretta sulla sua pagina Facebook, ha annunciato che nonostante il lockdown generale i giudici contro di lui non si fermano: "Mi è arrivata la convocazione al tribunale di Catania, per il 4 luglio, per aver bloccato per quattro giorni lo sbarco a 100 migranti (che erano a bordo della nave Gregoretti, ndr). Avro' la fortuna, la gioia", ironizza il leader della Lega, "di essere nella splendida Catania per un processo incredibile prima del virus, e ancora più incredibile adesso in questo momento", Insomma, conclude Salvini, "è quasi tutto fermo, tranne evidentemente qualche ufficio giudiziario. Già era surreale il processo, così lo è ancora di più".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.