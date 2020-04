Alessandro Di Battista sfregia Mario Draghi: "Grande uomo? Guardiamocene bene"

17 aprile 2020 a

Il fatto che all'Italia serva Mario Draghi lo conferma indirettamente Alessandro Di Battista, il grillino urlatore seriale e da qualche tempo, complici le gitarelle in Sudamerica e Iran, sparito per nostra fortuna dai grandi schermi. Ma il Che Guevara di Roma Nord, con consueto ringhio, è riapparso in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, su Rete 4, giovedì 16 aprile. Ottima occasione per pontificare, in primis sul Mes, dove ne dice una giusta: "Mi auguro che esca fuori dal tavolo". Epperò - ed eccoci subito al primo controsenso - per il grillino "Giuseppe Conte ha fatto benissimo a rispondere a Salvini e Meloni". Insomma, Salvini e Meloni contro Conte per il Mes a cui Dibba è contrario, ma contemporaneamente difende il premier. La ragione: "Io ci credo" al fatto che non lo attiverà. Ed eccoci, infine, allo sproloquio sull'ex presidente dela Bce: "L'apostolo Draghi... oggi non lo so perché tutti, pure Salvini, dicono Draghi grande uomo. Ma guardiamocene bene". Dopo queste parole avete ancora dubbi sulla necessità di avere un Draghi in più?

