Roberto Gualtieri, gli annunci della sua elezione nel collegio vacante? "Sembrano un avviso funebre"

17 aprile 2020 a

a

a

È passato circa un mese e mezzo da quando Roberto Gualtieri ha vinto le suppletive di Roma centro, subentrando in Parlamento a Paolo Gentiloni, che aveva lasciato il seggio dopo essere stato nominato commissario Ue. Nella sua rubrica Veleni in piazza su Il Tempo, Gianfranco Ferroni ironizza sul ministro dell’Economia: “La sua elezione sembra un avviso funebre. Devo essermi perso la ‘notizia della morte di Gualtieri’, dice sorridendo un alto magistrato mentre si sta recando al tribunale di piazzale Clodio. Anche lui è rimasto colpito dal singolare annuncio che è stato affisso, come ai vecchi tempi, su alcune plance pubblicitarie nell’area del primo municipio, anche a due passi dagli uffici giudiziari”. In pratica per informare la cittadinanza che il collegio uninominale ora è di Gualtieri, è stato creato un manifesto che in molti hanno scambiato per un pubblico necrologio. “Senz’altro l’affissione attira l’attenzione - scrive Ferroni - e invita a leggerla tutta: però il primo effetto che fa è proprio quello di un avviso funebre. E di questi tempi…”.

"Mi spiega il Mes?". E il ministro dell'Economia Gualtieri risponde così: disintegrato da Vespa. Figura atroce, un dramma per l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.