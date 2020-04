Teresa Bellanova a Che tempo che fa: "Dare il diritto di un lavoro regolare agli immigrati, la risposta ad anni di propaganda e odio"

27 aprile 2020 a

Regolarizzare i clandestini. Teresa Bellanova, in collegamento con Fabio Fazio a Che tempo che fa, chiarisce una volta per tutti la priorità del governo. Il premier Giuseppe Conte ha appena spiegato che gli italiani, di fatto, dovranno restare chiusi in casa ancora per almeno due settimane abbondanti, visto che la Fase 2 inizierà dal 4 maggio soprattutto per alcune attività produttive, mentre per i comuni cittadini vigeranno divieti kafkiani. Ma la ministra dell'Agricoltura pensa all'immigrazione, in una mossa a tenaglia che coinvolge anche il Viminale.

"In questo momento queste persone non possono essere mandate via - spiega riguardo ai braccianti che lavorano in nero, soprattutto al Sud -. C'è un'emergenza sanitaria in Italia e nei Paesi dai quali provengono". La strada è segnata, dunque? "La proposta che io ho avanzato è quella di dare a queste persone il diritto a poter lavorare in modo legale e questo è un tema fondamentale del quale dobbiamo farci carico". La tesi di fondo è la risposta "morale" a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Mai citati direttamente, ma il messaggio politico è chiarissimo: "Recuperare umanità rispetto a tanta propaganda e tanto odio che è stato seminato in questi anni, credo sia doveroso soprattutto in questa fase".

