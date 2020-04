Matteo Salvini, i sondaggi in rosso agitano la Lega: "Dobbiamo essere pronti a tutto", il messaggio ai parlamentari

28 aprile 2020 a

Preoccupazione e nervosismo nella Lega per i sondaggi degli ultimi giorni. Per questo Matteo Salvini, scrive il Corriere della Sera, ha mandato rassicurazioni via Whatsapp ai suoi parlamentari. Allarme rosso per la rilevazione Ipsos di Nando Pagnoncelli e per quel -5,7% nell'ultimo mese. "È un momento difficile per il Paese - è il senso del messaggio del Capitano ai suoi - ed è normale che i cittadini si affidino a chi guida le istituzioni. In queste fasi il consenso del governo cresce". Ma "sta arrivando una pesantissima crisi economica. Dobbiamo rimanere uniti ed essere pronti a tutto. Io comunque - è la conclusione - non ho mai dato retta ai sondaggi quando mi davano al 40%, non li guardo nemmeno adesso".

Pagnoncelli, allarme per Salvini: la Lega giù, Pd mai così vicino. Poi l'impensabile botto del M5s: le cifre-choc dei grillini

Sarà opposizione dura, a fronte del fatto che il governo non considera le proposte presentate dalla Lega sulla Fase 2. Per questo, ha avvertito Salvini via Facebook, si pensa anche a "scendere in piazza, se necessario con le mascherine". Resta la posizione più prudente di Giancarlo Giorgetti, dentro la Lega, e soprattutto le divergenze ormai conclamate con "il responsabile" Silvio Berlusconi, con Forza Italia che non appoggerà Salvini sulla mozione di sfiducia al ministro dell' Economia Roberto Gualtieri.

