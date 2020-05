Giuseppe Conte, l'appello alla vigilia della fase 2: "Non sperperiamo 50 giorni di lockdown"

03 maggio 2020 a

Lunedì 4 maggio scatterà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il coronavirus. La prudenza è alta - fin troppo - tra le file del governo, così come resta ancora in atto lo scontro con le regioni ‘aperturiste’. A poche ore dalla fine del lockdown, Giuseppe Conte stavolta ci ha risparmiato la diretta tv e ha affidato ai social un pensiero sulla nuova fase che si aprirà in Italia: “Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità”. Tra un “il futuro sarà nelle nostre mani” e un “tutti insieme dovremo cambiare marcia”, il premier ha fatto sfoggio di retorica ma anche parlato di riconquistare altri “spazi di libertà”. La domanda è quando: “Più saremo scrupolosi nell’osservare le indicazioni di sicurezza e prima potremo” riconquistarli. Poi il monito: “Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato in cinquanta giorni. Sono fiducioso, insieme ce la faremo”.

