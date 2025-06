Il partito delle toghe rosse torna sulla scena politica: è il federatore della sinistra

La sceneggiatura del film è ampiamente nota. Quando il motore dell’opposizione non gira (una comitiva a Budapest, un’altra in lutto per gli ayatollah, altri ancora impegnati a leccarsi le ferite referendarie), è l’onnipotente partito delle toghe a rifarsi vivo. Di più: a farsi – al di là delle volontà soggettive – oggettivo federatore di una sinistra smarrita e priva di argomenti. Domanda: teoria e studi astratti a parte, a cosa serviva la doppia sortita di un ufficio tecnico della Cassazione come il massimario? Per un verso, a fornire argomenti ai magistrati che, a ogni livello, si preparano a contestare i provvedimenti governativi: e che, dal week-end appena trascorso, disporranno anche dell’appiglio tecnico -giuridico di un documento della Cassazione. Non è difficile prevedere il seguito: un tribunale disapplicherà una certa norma, un altro la interpreterà distorcendola, un altro ancora interpellerà la Consulta.

Per altro verso, l’effetto sarà quello di far ripartire la campagna politica e mediatica della sinistra, che potrà dire: «Non siamo solo noi a contestare il decreto sicurezza e il provvedimento sull’Albania, ma è il vertice stesso della magistratura».

Dimenticando un doppio piccolo “dettaglio”. Primo: i decreti -legge sono esaminati (e convertiti in legge) dalle due Camere, non dai magistrati, a cui non compete alcuna potestà legislativa. Se un magistrato ha il desiderio di contribuire a scrivere le leggi, può togliersi la toga, dimettersi, candidarsi alle elezioni, e, una volta divenuto deputato o senatore, avrà pieno diritto di farlo. Secondo: non è la Cassazione, ma semmai la Corte Costituzionale, se e quando interpellata, a poter svolgere un vaglio sulla legittimità costituzionale delle norme. Operazione che molte volte, in passato, ha risentito di un forte e discutibilissimo tasso di politicità di quelle pronunce. Ora ci si mette pure un ufficio tecnico della Cassazione (sia in sede penale sia in sede civile) a fornire preventivamente cartucce a chiunque voglia sparare: ai dichiaratori compulsivi della politica, ai “liberi interpreti” dei tribunali, e – in ultima analisi – alle stesse componenti progressiste della Consulta.