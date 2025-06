Conte, "con banchi a rotelle e monopattini?": FdI lo sbertuccia

"Sono contro il riarmo!", "Bisogna accelerare sulla difesa europea!": queste due dichiarazioni, che sembrano appartenere a due pensieri totalmente opposti, sono state fatte in realtà da una sola persona, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo ha fatto notare Fratelli d'Italia in un recente post su Facebook, in cui poi è stato aggiunto: "Conte, vuoi difendere l'Italia coi banchi a rotelle e i monopattini?". L'ex premier, insomma, sostiene la necessità di una difesa strutturata in Europa ma boccia l'aumento delle spese militari. Come ci si difende quindi? "Poche idee ma confuse", hanno commentato ancora da FdI.

Conte ha fatto queste affermazioni in un'intervista a La Stampa. In particolare, ha detto: "Buttare soldi in armi illudendo i nostri cittadini che avranno più sicurezza è la dimostrazione del declino europeo. L’unica scelta politica che ha senso è accelerare sulla difesa europea. Solo così avremmo razionalizzazione di spesa ed eviteremmo costi aggiuntivi facendo un salto sul piano politico. E solo così l’Europa potrebbe recuperare terreno sul piano della perduta leadership”.