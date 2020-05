Matteo Salvini replica all'hater: "Spero che finisci in carcere così ti fanno... ? Impara i congiuntivi"

05 maggio 2020 a

a

a

Uno strepitoso, meraviglioso, incontenibile sfogo firmato Matteo Salvini. Il leader della Lega, come è noto, spesso è in diretta sui suoi canali social. E da qualche tempo ha anche iniziato a rispondere ad haters e fessi che lo insultano con i commenti che scorrono in sovrimpressione. E uno di questi fessi, tale Greg, ha commentato così: "Spero che finisci in carcere così ti fanno il cu***". Roba da intellettuale, insomma. E Salvini risponde al fuoco: "L'italiano, Greg. Non si può sentire Greg. Greg! Il congiuntivo, Greg! Non puoi scrivere una roba del genere. Spero che tu finisce in galera, dai per favore. Che bello il congiuntivo, il condizinale, mettere i verbi", cannoneggia Salvini con fare teatrale. Chissà, Greg avrà imparato a coniugare i verbi?

