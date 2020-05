Sergio Mattarella stoppa Matteo Renzi sul governissimo: "L'ex premier teme di perdere pezzi"

07 maggio 2020 a

Il Quirinale stoppa Matteo Renzi, che ora frena sulla crisi di governo e anzi teme di perdere pezzi. Lo scrive Il Giornale, secondo cui all’interno di Italia Viva c’è chi inizia a nutrire qualche dubbio sulla strategia dell’ex premier, al punto da rimpiangere di aver lasciato il Pd. La sensazione è che a forza di strappi la situazione possa davvero sfuggire di mano a Renzi. Un timore che, secondo Il Giornale, è stato percepito anche al Colle, dove Sergio Mattarella è poco incline a un governo di larghe intese perché non ne vede le condizioni in Parlamento. Un governassimo, infatti, richiederebbe anche la partecipazione di Matteo Salvini e al Quirinale sono convinti che sia difficile trovare un premier prestigioso che sia disposto a legare il suo destino a quello del leader leghista. Secondo Il Giornale, Renzi ha ricevuto il messaggio e ha deposto l’ascia di guerra contro il premier. Il quale avrebbe gradito la protezione del Colle, tanto da spendere parole d’elogio per il “contributo” al governo di Italia Viva. Inoltre Giuseppe Conte ha assicurato che “non esiste alcuna ostilità”: parole di circostanza, ma per ora bastano per tenere a bada Renzi.

