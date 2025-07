Wimbledon, Roddick stronca Jannik Sinner: "Quando verrà eliminato"

Andy Roddick, tre volte finalista a Wimbledon (perdendo sempre contro Roger Federer), ha le idee chiare su come andrà il torneo appena iniziato di Wimbledon. La finale sarà ancora Alcaraz-Djokovic, e a trionfare sarà di nuovo lo spagnolo. Nel suo podcast Served, durante la puntata speciale dedicata all’analisi del tabellone di Wimbledon 2025, l’ex numero uno del mondo ha detto che “non vedo Alcaraz perdere contro Medvedev o Zverev sull’erba — le sue parole —- L’ho scelto al Roland Garros, lo scelgo anche qui. Ho Alcaraz che batte un certo Novak Djokovic in finale”. Sinner invece “uscirà in semifinale”, a un passo dal sogno. Secondo l’ex campione americano, sarà proprio Djokovic a interrompere la corsa dell’azzurro, considerando la maggiore esperienza sull’erba del serbo e la sua capacità di alzare il livello nei momenti decisivi.

Roddick ha poi voluto sottolineare la portata storica di ciò che sta facendo Alcaraz: “Se vince questo Wimbledon, raggiunge Becker per numero di titoli qui e arriva a sei Slam in carriera, come Edberg e lo stesso Becker — ha aggiunto lo statunitense — Dobbiamo renderci conto di che nomi stiamo tirando in ballo: icone assolute del tennis. E Carlos ha appena 22 anni. Questo è il miglior reality sportivo al mondo e i titoli non vengono regalati. Ma se Alcaraz dovesse farcela ancora, metterebbe un altro mattone nella sua leggenda personale. Sta già entrando nella storia, e forse non ce ne rendiamo abbastanza conto in tempo reale”.