Fase 2, le Regioni chiedono i "pieni poteri" al governo: "Dal 18 maggio vogliamo decidere su tutte le riaperture"

“Da lunedì 11 maggio via libera al commercio e dal 18, scadenza del dpcm, poteri alle Regioni per tutte le riaperture”. È questa la richiesta al governo che arriva dalla conferenza delle Regioni, durante la quale i presidenti hanno condiviso l’obiettivo della ripresa delle attività di commercio al dettaglio già dalla prossima settimana. Ma il vero tema è quello di poter decidere in autonomia quando e cosa riaprire a seconda della specifica situazione epidemiologica: in pratica le Regioni chiedono i “pieni poteri” per la vera fase 2, quella in cui si dovrà davvero convivere con il coronavirus, riaprendo tutto ciò che può rispettare i protocolli di sicurezza. Inoltre, i presidenti hanno ribadito la necessità che il governo giunga ad una precisa e puntuale programmazione, lamentando una strategia sulla riapertura che è apparsa ancora una volta confusa.

