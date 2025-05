Caivano, il successo di Meloni: l'evento di FdI

Alle 17, poi, ecco che si terrà il primo panel "Modello Caivano": un piano per il riscatto delle periferie". Introdurrà Sara Kelany , deputata FdI e responsabile dipartimento Immigrazione e componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Interverranno Daniela Di Maggio , presidente Associazione Giogiò Vive, Andrea Abodi , ministro dello Sport, Carlo Nordio, ministro della Giustizia, Maria Teresa Bellucci , sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali, Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, Isabella Rauti, sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Fabio Ciciliano , commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità. Modera Roberto Napoletano, direttore de Il Mattino.

Caivano come esempio del cambiamento, ma anche come successo ottenuto dal governo di Giorgia Meloni . Si tiene oggi, sabato 24 maggio, nella Villa Falcone e Borsellino, Corso Umberto I, a partire dalle 16, "Il coraggio di cambiare. La sfida delle 'Caivano d'Italia: dal degrado alla rinascita". Un evento organizzato nel difficile comune del Napoletano dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato. Alle 16 i saluti istituzionali di Antonio Iannone , sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e coordinatore della Regione Campania, Michele Schiano di Visconti , deputato FdI e Coordinatore della Provincia di Napoli e Alberico Gambino , europarlamentare FdI. Interverranno Fabio Rampelli , vicepresidente della Camera dei deputati, Edmondo Cirielli , viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Lucio Malan , capogruppo FdI Senato della Repubblica, Elisabetta Gardini , vicecapogruppo FdI Camera dei deputati, Alberto Balboni , senatore FdI, presidente della Commissione Affari costituzionali e responsabile dipartimento Legalità e sicurezza, Ciro Maschio , deputato FdI e presidente della Commissione Giustizia, Francesco Filini, deputato FdI e responsabile Dipartimento Programma e Coordinatore dell'Ufficio Studi, Arianna Meloni , responsabile FdI Segreteria politica e adesioni. Modera Mimmo Rubio , giornalista.

Ma non è finita qui, perché alle 18 ecco il secondo panel "La mafia è adorazione del male": combatterla per liberare territori, sollevare l'economia, crescere generazioni sane". Introdurrà Sergio Rastrelli, senatore FdI e componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Interverranno Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Giovanni Donzelli, deputato FdI, responsabile dipartimento Organizzazione e Vicepresidente del Copasir, Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida, Ernesto Napolillo, direttore generale dei detenuti e del trattamento del DAP, Cristiana Rotunno, vicecapo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Don Luigi Merola, presidente della Fondazione "A voce d'e creature". Modera Felice Manti, caporedattore de Il Giornale.