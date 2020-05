Silvia Romano libera, Pippo Civati in trionfo: perché spopola "Grazie Pippo" su Twitter

09 maggio 2020 a

Nel giorno della liberazione di Silvia Romano, la gioia è un po' anche di Pippo Civati. L'ex esponente del Pd e fondatore di Possibile, da tempo lontano dalla politica, da quel 20 novembre 2018, giorno del rapimento della giovane volontaria milanese in Kenya, non ha mai smesso di ricordarla ogni giorno con un tweet, tenendo vivo il tema delle ricerche e fornendo preziosi aggiornamenti sul caso. Per questo sabato pomeriggio, dopo che il premier Giuseppe Conte annuncia la svolta ormai quasi insperata, su Twitter esplode l'hashtag Grazie Pippo. I più distratti avranno pensato a Inzaghi, ma la realtà è un'altra: il Pippo è proprio lui, l'ex rivale di Matteo Renzi.

Silvia Romano, il giallo della trattativa: drammatica conferma dai servizi. Prigioniera dell'orrore islamico

Quella di Silvia, spiega Civati all'agenzia Adnkronos, è una notizia "commovente e liberatoria, crea una grande gioia, al di là di ogni aspettativa. Una notizia particolare che 'buca' lo schema di questi ultimi due mesi al quale purtroppo ci siamo dovuti abituare". La sua iniziativa per tenere vivo il caso Romano "si è trasformata in una vera e propria mobilitazione, che ha visto la partecipazione sentimentale di migliaia di persone che si sono via via sempre più affezionate a lei. Oggi possiamo affermare veramente che torna a casa un'amica, una vicina e diciamolo pure, nonostante l'ironia di questo periodo, una parente". Civati non nasconde "che ogni giorno che passava lo sgomento e la paura crescevano. 18 mesi sono un tempo infinito, le informazioni che arrivavano erano contraddittorie e parziali e diventava sempre più difficile immaginare un finale così bello. Ora Silvia è libera, l'importante è che stia bene e finalmente domani tutti potremmo rivederla al suo arrivo a Ciampino".

