Silvia Romano? "Impiccatela": orrore del consigliere comunale Nico Basso

12 maggio 2020 a

a

a

Oltre l'orrore. La liberazione di Silvia Romano in certi casi ha scatenato le peggiori pulsioni. E uno dei casi peggiori riguarda Nico Basso, un consigliere comunale di Asolo, provincia di Treviso, della lista civica "Verso il futuro". Già, perché Basso, su Facebook, ha pubblicato un post per commentare la liberazione della cooperante convertita all'Islam dopo 18 mesi di prigionia tra Kenya e Somalia. Cosa ha scritto il consigliere? Presto detto: "Impiccatela". Una foto di Silvia e sotto questo terrificante "appello". Post subito cancellato, ma ormai era troppo tardi. La stampa locale, infatti, riferisce che Basso è stato duramente attaccato anche dal sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, che starebbe valutando di chiedergli le dimissioni. Ma non è tutto. Il consigliere, dopo la liberazione della cooperante, ha pubblicato insulti anche contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, oltre che contro il Pd. Commentando il tweet di Paola De Micheli (molto criticato) sulla librazione di Silvia, Basso ha scritto: "Libera da chi? Pd di mer***".

Silvia Romano, la legittima difesa dalle anime belle: dall'"amiamoci e partite" all'"armiamoci e pagate"

"Convertita? Non mi interessa, festeggiamo il ritorno. Ma quella passerella...". Silvia Romano, lezione di Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.