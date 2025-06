Affari Tuoi, "era palese": Giuseppe "fregato" a fine partita

Con le prime sei chiamate, sono stati eliminati 300mila, 10mila, 5mila, 500, 30mila e 20 euro. Di 25mila euro, invece, la prima offerta del dottore. Che però Giuseppe e Mario hanno deciso di rifiutare. Poi hanno fatto fuori dal tabellone la delizia al limone (specialità della regione), i 200mila euro e i 15mila euro, prima di rifiutare una proposta di cambio. Via, poi, 75mila, 1 e 50 euro. Il pacco più alto rimasto fino a quel momento era quello da 100mila euro.

Giuseppe dalla Campania è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, giovedì 5 giugno, su Rai 1. Il concorrente ha spiegato che è un operatore di Guardia Costiera, che viene da Pompei, che è sposato con Dalila ed è neopapà della piccola Sofia, nata proprio qualche giorno prima della sua partecipazione alla trasmissione. Ad accompagnarlo al centro dello studio il fratello maggiore Mario, carabiniere. I due fratelli hanno giocato con il pacco numero 18.

A seguire sono stati trovati 20mila e zero euro e anche Gennarino, il cane-mascotte del programma. L'offerta successiva del dottore, allora, è stata di 15mila euro, ma Giuseppe ha rifiutato. Dopodiché ha eliminato i 50mila euro e i 200 euro. Alla fine i due fratelli sono rimasti con 100mila euro e 5 euro dall'altra. Tutto o niente, insomma. Di 30mila euro l'ultima offerta del dottore, che però il pacchista ha rifiutato scegliendo di giocarsi il tutto per tutto. Purtroppo però nel suo pacco c'erano solo 5 euro.

"E quando c'è il coraggio non c'è il pacco ricco #affarituoi", ha commentato un telespettatore su X. Un altro invece: "Era palese che non avesse nulla nel pacco. Il dottore non gli avrebbe mai offerto così poco #affarituoi". E ancora: "Vabbe può offrire un caffè al fratello".