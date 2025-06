La volta buona, Stefano Orfei sbotta: questione di soldi

Volano stracci... in famiglia. A La volta buona, il programma in onda su Rai 1, Stefano Orfei non si trattiene. Destinataria degli attacchi, la sorella Lara. Al centro l'eredità di Moira Orfei. Ospite nella puntata di giovedì 5 giugno, il primogenito ha parlato dell'asta da lui organizzata per finanziare il Circo Moira Orfei, in pausa dal 2020 a causa della pandemia. Una scelta che non è andata giù alla sorella.

"Durante il periodo del Covid avrei dovuto riscattare dei gioielli che erano stati impegnati. Mi è stato invece proposto di venderli: ho accettato e, con il ricavato, sono riuscito a mantenere gli animali del circo per due anni". E ancora: "Ho sbagliato a non spiegare questa cosa a mia sorella, ma quando abbiamo chiuso il circo io ero da solo, non ho mai chiesto niente a nessuno".