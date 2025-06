Inter, Chivu nuovo allenatore: la rabbia dei tifosi

L'accordo si sarebbe concretizzato nel giro di poche ore anche per via del grande amore di Chivu per la squadra dove ha chiuso la carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore. La firma del contratto, che dovrebbe essere biennale, è attesa domani. Mentre il suo primo vero banco di prova sarà il Mondiale per club . L'esordio dell'Inter è martedì 17 giugno alle 18:00 (orario locale, le 03:00 del 18 giugno in Italia) contro il Monterrey.

L'Inter ha scelto Cristian Chivu per il post Inzaghi. Per il tecnico romeno, che ha conquistato la salvezza alla guida del Parma , si tratta di un ritorno alla panchina nerazzurra, dopo le esperienze da calciatore tra il 2007 e il 2014 e da allenatore del settore giovanile. Proprio gli ottimi risultati alla guida della Primavera nerazzurra, con lo scudetto di categoria conquistato nel 2022, gli sono valsi la chiamata dal Parma, che aveva deciso di puntare su di lui lo scorso febbraio, affidandogli la panchina dopo l'esonero di Pecchia.

La notizia, però, sembra aver sconcertato i tifosi nerazzurri, che sui social si sono scatenati con i commenti. "Quindi Chivu non era buono per l'U23 dell'Inter, ma è l'ideale per la prima squadra dell'Inter", ha scritto un utente su X. Un altro invece: "Cristian CHI? Ma voi siete matti, dare la squadra ad un allenatore con questo curriculum". E ancora: "Oggi abbiamo toccato il fondo, quasi peggio della finale contro il PSG. Vergogna". Per quanto riguarda il Parma, invece, perso Chivu il club ducale si è già attivato per trovare un sostituto. In pole ci sarebbero Daniele De Rossi e Alberto Gilardino, che del Parma è stato anche un attaccante.