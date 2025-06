L'Eredità, "che sfiga": clamorosa beffa per Gabriele

Gabriele il campione che è riuscito ad arrivare alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 5 giugno. Le parole tra cui trovare un collegamento erano rosso, mandare, montagna, capello e anima. Mentre il montepremi, dimezzato varie volte, era di 45mila euro. Il concorrente ci ha ragionato su per un minuto, come previsto dal regolamento, e alla fine ha puntato tutto sulla parola Angelo.

"Ti ho visto molto accigliato", gli ha fatto notare il conduttore. E Gabriele ha risposto: "Lo sono ancora, ci sto ancora pensando". "Ti sta frullando in testa un'altra parola oltre a quella che hai scritto?", gli ha chiesto Liorni. "Sì, Diavolo", ha replicato il campione. E alla fine, purtroppo per lui, la soluzione era proprio Diavolo. Una clamorosa beffa per il campione. "Che sfiga Gabriele... L'ha detto quando ormai aveva scritto l'esatto contrario", ha commentato un utente su X. Un altro invece: "Parola facile che il campionissimo ha toppato clamorosamente. #leredità". E ancora: "Come buttar via 45k scrivendo l'esatto opposto! #Leredità".