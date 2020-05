Giorgia Meloni a L'Aria Che Tira: "Più che dl Rilancio è un dl Ritardo. Per l'emergenza serve una nuova maggioranza coesa"

13 maggio 2020 a

Giorgia Meloni mette alle strette il governo. "Segnalo che nonostante il governo abbia molto discusso e fatto molti proclami sull'unità nazionale e sulla collaborazione, sul decreto rilancio non sappiamo assolutamente nulla". La leader di Fratelli d'Italia, intervenuta a L'Aria che Tira in onda su La7, non le manda di certo a dire: "Del decreto ritardo, più che rilancio - ha aggiunto - so che il governo sta chiuso, litiga su questioni secondarie e noi, che come opposizioni, abbiamo contribuito con il nostro voto determinante, a trovare i 55 miliardi non siamo stati coinvolti". Poi l'ultimatum alla maggioranza, ricordando che siamo in piena crisi: "L'emergenza sanitaria, penso durerà ancora settimane, ma la ricostruzione economica ha bisogno di anni, servirà, quindi - e qui la data della fine per i giallorossi - una maggioranza coesa, si parla di voto per le regionali, si voterà pure per le politiche, me lo auguro".

