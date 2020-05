Matteo Salvini contro Teresa Bellanova a Dritto e rovescio: "Piange per gli immigrati, le ricordo 3 milioni di italiani disoccupati"

15 maggio 2020 a

"Ricordo a Teresa Bellanova che ci sono 3 milioni di italiani disoccupati". Matteo Salvini, in studio da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, le consiglia di guardare di tanto in tanto la trasmissione. Evidentemente, però, la ministra dell'Agricoltura che ha pianto per la sanatoria per gli immigrati preferisce il salottino di sinistra e molto snob di Otto e mezzo, dov'era in collegamento prorio qualche minuto prima dell'intervento di Salvini a Rete4.

"Siccome parlava degli ultimi, prima di cercare un lavoro agli immigrati irregolari - tuona il leader della Lega ed ex ministro degli Interni - magari aiutasse ad andare a lavorare nei campi gli italiani senza lavoro o quelli che percepiscono il reddito di cittadinanza".

