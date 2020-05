Matteo Renzi, fonti Italia Viva: "Sfiducia a Bonafede? Conte non dia per scontato nulla"

18 maggio 2020 a

a

a

Questa volta non è un bluff. Italia Viva è nuovamente sul piede di guerra, pronta a mettere in discussione Giuseppe Conte. La goccia che potrebbe far traboccare il vaso è la mozione di sfiducia presentata nei confronti di Alfonso Bonafede. Il ministro della Giustizia, da settimane nella bufera per l'accusa dell'ex pm antimafia Nino Di Matteo (a suo dire escluso dalla presidenza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria perché non piaceva ai boss mafiosi, ndr), potrebbe decretare la fine del premier e di questo governo. Se, fanno sapere fonti vicine a Matteo Renzi, entro mercoledì non ci sarà un chiarimento con il presidente del Consiglio, ogni scenario sarà aperto.

"La sua testa per salvare Bonafede". Retroscena, diktat-Renzi a Conte: il nome pesantissimo che sta per saltare

"Conte non dia per scontato che tanto votiamo contro", dice un big del partito del fu rottamatore all'Adnkronos. Il punto è sempre lo stesso: la mancanza di dialogo. "Conte è scomparso. C'erano delle questioni aperte sulle quali tornare e invece... per carità, capiamo tutto: il decreto rilancio, le regioni, le riaperture ma pensiamo che il premier debba anche farsi carico della tenuta del suo governo. Non si illuda che il nostro sia un bluff". Un chiaro messaggio: tutto potrebbe cambiare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.