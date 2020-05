Maria Elisabetta Casellati contro Giuseppe Conte: "Basta decreti calati dall'alto, il Parlamento è aperto"

Il duro intervento della #Casellati, terza carica dello Stato, contro #Conte: "Basta #dpcm calati dall'alto, il Parlamento è aperto. Dove finiranno i soldi?"

Ora, contro Giuseppe Conte, scende in campo anche Maria Elisabetta Casellati. Il Presidente del Senato, intervistata da Paolo Liguori nell’approfondimento di Tgcom24 Dentro i Fatti, insiste sulla centralità del Parlamento, di fatto cancellata dal premier nei giorni dell'emergenza coronavirus ( qui il video integrale dell'intervista ). "Parlare oggi di centralità del Parlamento agli italiani, che sono in grande di difficoltà, sembrerebbe quasi un gioco dialettico, una questione fuori da quelli che sono i problemi della quotidianità. Ma non è così - premette la terza carica dello Stato -, perché la centralità del Parlamento è un principio costituzionale che regge la nostra vita, dalle libertà personali a quelle economiche. È proprio il Parlamento il luogo dove si decide, dove le risorse vanno allocate, il luogo che ascolta la voce dei cittadini che riportano quelle che sono le istanze dei territori. In Parlamento si risolvono i problemi e il Parlamento non lascia indietro nessuno. Basta con i Dpcm calati dall’alto - rimarca la Casellati -, il Parlamento e il Senato sono aperti. Sono qui da tre mesi per garantirne la funzionalità. Il Senato non è in quarantena e sa rispondere ai cittadini in tempi più brevi e in modo migliore".

E sul ruolo che il Parlamento deve avere in questa ripresa del Paese, aggiunge: "Il Parlamento deve essere il protagonista della ripresa, deve scommettere sul futuro degli italiani, dei nostri i figli e dei nostri nipoti. Deve poter avere un progetto chiaro, una visione ampia che si poggi su alcune priorità. E questo significa aprire tutte le attività in situazione di sicurezza sanitaria. Ma aprirle subito perché il tempo è un fattore decisivo. Bisogna aiutare e venire incontro con le risorse, che significa mettere soldi nelle tasche degli italiani e dire un no molto fermo ai vincoli, alle troppe carte della burocrazia. Penso agli investimenti per le famiglie e per le piccole e medie imprese, penso a un piano delle infrastrutture perché quando l’Europa ci darà i denari noi dovremo già sapere, in modo chiaro, dove questa liquidità verrà riposta. Nelle scuole, nelle imprese, alle famiglie: bisogna dirlo subito in maniera chiara", conclude la Casellati.

