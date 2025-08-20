Giuseppe Conte candida Pasquale Tridico in Calabria: "Sono disponibile"

Il Movimento Cinque Stelle si è fatto avanti per le prossime Regionali. "In questi giorni ho letto alcune indiscrezioni di stampa: segnalato che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe essere personale chiaro: questo non è il mio modo di agire né quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente candidatura - parimenti autorevoli - di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico".
Lo ha affermato il leader del M5s Giuseppe Conte in una nota, spiegando che "da qui si partirà con le altre forze di coalizione per scegliere insieme - oltre al programma migliore - anche la candidatura ritenuta più adatta ad interpretarne le necessità di cambiamento".
"Sì sono disponibile. Se tutte le forze progressiste ci sono, confermo la mia disponibilità a candidarmi per la presidenza della Regione Calabria", ha spiegato all'Ansa Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Nelle ore precedenti era stato lo stesso leader M5S, Giuseppe Conte, a confermare la candidatura di Tridico in Calabria (assieme a Vittoria Baldini e Anna Laura Orrico), definendo l'ex presidente dell'Inps "una personalità ampiamente apprezzata che, in una logica di servizio, offre come una preziosa risorsa per i cittadini calabresi".