Giuseppe Conte candida Pasquale Tridico in Calabria: "Sono disponibile"

Il Movimento Cinque Stelle si è fatto avanti per le prossime Regionali. "In questi giorni ho letto alcune indiscrezioni di stampa: segnalato che in Calabria la disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico sarebbe essere personale chiaro: questo non è il mio modo di agire né quello del M5S, che quando siede ai tavoli di coalizione opera in modo lineare e trasparente candidatura - parimenti autorevoli - di Vittoria Baldino e Anna Laura Orrico ".

Lo ha affermato il leader del M5s Giuseppe Conte in una nota, spiegando che "da qui si partirà con le altre forze di coalizione per scegliere insieme - oltre al programma migliore - anche la candidatura ritenuta più adatta ad interpretarne le necessità di cambiamento ".