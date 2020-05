Riccardo Ricciardi, Danilo Toninelli a Stasera Italia: "L'attacco l'ha subito il M5s, attraverso un suo deputato"

22 maggio 2020 a

Danilo Toninelli supera ogni limite. Il grillino, ospite a Stasera Italia, si pronuncia così sulle parole di Riccardo Ricciardi: "L'attacco l'ha subito il Movimento 5 Stelle, attraverso un suo deputato che non ha fatto altro che ricordare alcuni fatti accaduti". E ancora in collegamento con Barbara Palombelli: "Tre mesi di pandemia in Italia e 32mila morti, 16mila cittadini lombardi, è evidente che i numeri dimostrano come la Lombardia abbia avuto degli enormi problemi. E siccome la sanità è di competenza regionale, questo ha indubbiamente colpito un nervo scoperto della Lega". Poi la chiosa: "La sanità lombarda non è eccellente, senza fare polemica politica". Impossibile, l'ha già fatta lui.

