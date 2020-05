Massimo Cacciari su Silvio Berlusconi: "È stato il veleno della sinistra, l'antiberlusconismo il suo antidoto del ca**o"

23 maggio 2020 a

Massimo Cacciari non ci va per le leggere. Il filosofo nonché ex sindaco di Venezia non può non notare un certo congelamento del riformismo in Italia. Il motivo? "È stato l’incartamento dei partiti della prima Repubblica, giunti ad una fase senile, sono stati gli errori clamorosi combinati dall’unico leader che poteva avere futuro, Bettino Craxi" spiega a giornaleoff.it. Per Cacciari, in sostanza, si tratta "di errori complementari e opposti a quelli dell’allora Partito Comunista, che hanno generato Berlusconi, e da lì, l’anti-berlusconismo".

Perché neppure Mario Draghi può farcela, la scomoda verità di Cacciari: "Abbiamo toccato il fondo"

Il veleno della sinistra "è stato Berlusconi. L’antiberlusconismo è stato l’antidoto del ca**o!". Il filosofo ammette che "Berlusconi non doveva essere combattuto né con quello, né tanto meno coi compromessi sottobanco. Ogni riformismo, di destra o di sinistra, è stato battuto e ha passato la palla ai nuovi riformismi. Chissà cosa combineranno…". Secondo Cacciari le premesse ci sono, ma al momento solo quelle, nulla di più.

