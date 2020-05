Giuseppe Conte convoca un vertice notturno per dirimere il nodo scuola: "Su ogni punto c'è un veto"

24 maggio 2020 a

a

a

"Sembra di essere tornati agli ultimi mesi del governo con la Lega, su ogni punto c'è un veto''. Una fonte autorevole del M5S riassume cosi lo status quo di queste ore all'interno del governo. Tanto che il premier Giuseppe Conte deve convocare un vertice notturno per dirimere il nodo scuola. Sono momenti di tensioni, questi, che nemmeno la bocciatura della mozione ad Alfonso Bonafede è riuscita a placare. Il tutto si dovrà decidere in 24 ore quando il premier dovrà trovare una mediazione. A creare zizzania tra Pd e M5s l'articolo riguardante l'assunzione dei precari. La proposta di mediazione che arriva dai Dem e da Leu consiste in una duplice tappa: rinviare il concorso alla fine dell'anno scolastico, nel 2021, per i contratti a tempi indeterminato e, nel frattempo impiegare i precari, sulla base dei titoli, a settembre.

Video su questo argomento "Le liti Pd-M5s rischiano di bloccare il Paese", il leghista avvisa Conte: bordata in arrivo

Ma i nodi da sciogliere non finiscono qui: l'altro grande problema è quello dei Benetton. "L'abbassamento delle tariffe non può essere il punto di arrivo della trattativa - ricordano i grillini -, Conte deve tenere presente il parere dell'Avvocatura dello Stato sui fatti del Ponte Morandi, che era molto più duro", Una cosa però è certa: spetterà a Conte sciogliere il bandolo della matassa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.