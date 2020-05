Giorgia Meloni e la battuta sugli occhiali di Matteo Salvini: "Color pancia di cane che scappa"

26 maggio 2020 a

Giorgia Meloni, ospite a Un giorno da Pecora su Rai Radio 1, passa dal serio al faceto. Ed ecco che, parlando ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro dell'ultimo incontro con Matteo Salvini e Antonio Tajani, la leader di Fratelli d'Italia ironizza: "L'incontro con i leader di centrodestra è avvenuto nell'ufficio di Salvini, molto ordinato - spiega per poi lasciarsi andare - si vede che è vissuto". Una chiara battuta a cui sicuramente l'ex ministro risponderà con una risata.

Poi i conduttori incalzano la numero uno di Fratelli d'Italia con un altro quesito: come sta Salvini con i suoi nuovi occhiali. "Ne danno un'immagine seria, di persona posata, riflessiva". Il colore? "Indefinibile, mi viene in mente una metafora molto efficace per definirlo, che usava mia nonna: 'pancia di cane che scappa' ... comunque credo siano marroni...", ha detto ancora una volta scherzosamente.

