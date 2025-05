Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lo infilza ancora: "Se lo dici tu..."

La Jannik Sinner-mania ha prodotto anche dei tifosi poco obiettivi. Il numero uno al mondo si è portato a casa le prime due partite degli Internazionali di Roma, dopo gli oltre tre mesi di stop pattuiti con la Wada. Non era scontato, ma in fondo l'altoatesino è ancora il giocatore più forte di tutti. Sarebbe però errato non rendersi conto che al momento l'altoatesino non è nella sua forma migliore. E non potrebbe essere altrimenti. Gli avversari incontrati finora non hanno rappresentato un ostacolo difficile da superare. Ma soprattutto nel secondo match - quello contro l'olandese De Jong - Jannik Sinner ha palesato tutte le difficoltà dovute allo stop forzato. Come ha spiegato Paolo Bertolucci: "Due break subiti in un set non sono abituali per il numero 1 del mondo".

A dire il vero, Bertolucci aveva subito sottolineato il passo indietro di Sinner rispetto al match d'esordio contro Navone. "Un passo indietro come da previsione nella seconda partita da parte di Jannik Sinner. Domani - oggi, ndr - primo vero esame alle 21 con un campo lento e palle pesanti contro Cerundolo", aveva commentato ieri su X. Il pensiero della leggenda del tennis italiano, però, ha scatenato i fan di Sinner. "Caro Paolo Bertolucci - ha scritto tal Mario - se ogni partita fosse uguale, il tennis sarebbe una tabella Excel. Navone è meno forte di De Jong, e Jannik Sinner, dopo tre mesi di stop, sta rientrando benissimo. Altro che passo indietro... è solo una marcia ben calibrata". La risposta di Bertolucci è una via di mezzo tra l'ironico e lo sprezzante: "Se lo dici tu...".