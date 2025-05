Milano, nordafricano buca l'alt e scappa contromano: caos in città

Non si ferma all'alt dei vigili e scappa a tutta velocità guidando contromano: è successo a Pioltello, vicino a Milano. Alla guida dell'auto impazzita un cittadino nordafricano senza patente e senza assicurazione. Ne è nato un inseguimento, iniziato in via Monza, nel comune dell'hinterland milanese, proseguito lungo via Piemonte nel tentativo di seminare la polizia locale, e finito poi sulla sp121, tra sorpassi e passaggi in contromano sulla Cassanese. Più di una volta la vettura ha rischiato di schiantarsi contro altre auto in marcia.

A un certo punto, però, gli agenti sono riusciti a tagliargli la strada. E allora, tentando un ultimo gesto disperato, il malvivente è sceso dalla sua macchina e ha cercato di scappare a piedi. Gli agenti, però, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. Dopo il fermo e i controlli di rito, è stato scoperto che l'uomo non aveva la patente e che l'auto era sprovvista di assicurazione. Il veicolo è stato sequestrato e i vigili hanno denunciato il fuggitivo per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, inoltre, è stato sanzionato anche per violazioni del Codice della strada con multe per un valore totale di 5mila euro.