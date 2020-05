Sondaggio Ixè, la Lega esulta: "Se lo dice Rai3", Giuseppe Conte crolla sull'economia

28 maggio 2020 a

Il 70 per cento di gradimento è già un lontano ricordo per Giuseppe Conte. Gli ultimi sondaggi sono una radiografia del governo ed evidenziano diverse fratture: interne, ma soprattutto esterne. Perché quasi 7 italiani su 10 non approvano le misure economiche adottate dall’esecutivo. La potenza di fuoco che era stata promessa al principio dal premier finora ha fatto cilecca, e adesso la fiducia nel governo inizia a vacillare. Il sondaggio realizzato da Ixè per Rai3 mostra che, al 7 di aprile, il 52% degli italiani approvava le risposte alla crisi economica, ma al 26 maggio questa percentuale è scesa al 36%. Sedici punti in meno nell’arco di un mese e mezzo: già al 5 maggio la fiducia era calata al 42%, poi il decreto Rilancio ha dato la mazzata finale. “E se lo dice Rai3 - commenta ironica la Lega sui social - sarà anche peggio”.

