Palazzo Chigi, Rocco Casalino fa filtrare la smentita: nessun rimpasto per Giuseppe Conte. Dunque è una conferma?

Rocco Casalino torna a farsi sentire tramite una nota di Palazzo Chigi per smentire “retroscena, ricostruzioni e virgolettati” attribuiti negli ultimi giorni a Giuseppe Conte. In particolare l’ipotesi di un rimpasto, circolata nelle scorse ore, viene definita “frutto di mere ricostruzioni fantasiose”. Così come Casalino ci tiene a far sapere che i contrasti all’interno del governo sono “inesistenti”. E forse in questo caso è lui a fare una “ricostruzione fantasiosa”, perché gli attriti in seno all’esecutivo sono sotto gli occhi di tutti.

Fanno fuori Azzolina e Boccia? Voci sul rimpasto, nel governo Conte un nome da incubo: sempre peggio

Ma le smentite di Palazzo Chigi fanno parte del gioco, e così l’ufficio stampa del premier assicura che “la squadra di governo è unita e compatta”. Non solo, c’è anche la “massima condivisione” sulla gestione dell’emergenza sanitaria e sugli obiettivi legati al Recovery Fund, tra cui “digitalizzazione, investimenti, semplificazione amministrativa, riforma fiscale”. Insomma, il governo Conte bis è pronto a tutto per mettere le mani sui soldi europei, ma è consapevole che la realizzazione del fondo dipenderà dal negoziato all’interno del Consiglio europeo.

Resta però un'evidenza: di solito, quando si smentiscono questo tipo di ricostruzioni giornalistiche, in questo caso quella sul rimpasto, significa che qualcosa di vero c'è...

