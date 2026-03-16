Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto: chi è Gian Luca Pelloni Bulzoni, unico erede

Da un’ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio 2026 emerge una rivelazione sorprendente sulla vita privata di Raffaella Carrà, morta il 5 luglio 2021: l’artista aveva un figlio adottivo segreto, Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, dove dirige la "Arcoiris edizioni musicali" di cui è titolare.Pelloni Bulzoni, già segretario personale e manager di Carrà, era tra le persone a lei più vicine.

La showgirl, nota per la sua grande discrezione sulla vita privata, aveva mantenuto riservato questo legame speciale, culminato in un’adozione. Come riportato in esclusiva dal Corriere della Sera, la notizia è emersa casualmente in un contenzioso giudiziario: Pelloni Bulzoni ha chiesto l’inibitoria contro la società spagnola produttrice del musical teatrale "Ballo ballo" (ispirato al film del 2020 con protagonisti lui e Carrà), per mancanza del suo consenso alla realizzazione, distribuzione e rappresentazione dell’opera.