Inter, bordata di Beppe Bergomi: "Non faccio nomi, ma quelli che 2 anni fa..."

Il contatto in area tra Giorgio Scalvini e Davide Frattesi durante Inter-Atalanta continua a far discutere e alimenta il dibattito arbitrale di questa stagione. L’episodio, che ha visto il difensore nerazzurro colpire il piede dell’avversario mentre quest’ultimo controllava il pallone a pochi metri dalla porta, è diventato uno dei casi più commentati del turno. Nel post partita, negli studi televisivi, il tema centrale non è stato soltanto il mancato rigore assegnato all’Inter, ma soprattutto la difficoltà nel mantenere una linea uniforme nelle valutazioni arbitrali e nelle spiegazioni successive.

Fabio Caressa è stato netto: “Qui non ci sono dubbi — ha detto — Frattesi arriva prima e Scalvini lo scalcia. Com'è possibile che il Var non intervenga? Ho sentito dire che non è un calcio, ma un contatto. Bah, sento delle cose… Bisogna evitare la confusione che ha caratterizzato tutta questa stagione, se si comincia con un regolamento bisogna finire con quel regolamento”.