Luca Zaia a Stasera Italia: "Autonomia processo inesorabile, l'unico problema è a Roma"

Dopo tre mesi di emergenza coronavirus, per Luca Zaia "l'autonomia sarà un processo inesorabile, ormai per uscire dal Medioevo questo Paese deve scegliere di allocare competenze in capo alle Regioni". In collegamento con Stasera Italia Weekend, il governatore leghista del Veneto, il politico che più è uscito rafforzato da questa crisi sanitaria senza precedenti, rilancia il cavallo di battaglia del Carroccio, "scritto nella Costituzione, non è nulla di di illegale".

"Una sconfitta sociale". Luca Zaia porta il governo a lezioni di democrazia: altro che delatori

Il problema, spiega, è che ancora qualcuno a Roma percepisce l'autonomia come sottrazione di potere ai Palazzi romani. La verità è che una vera assunzione di responsabilità, durante la gestione del coronavirus abbiamo dimostrato di saperle assumerle e aver fatto anche scelte importanti per la salute dei nostri concittadini". E i sondaggi, almeno per Zaia, confermano.

