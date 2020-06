Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica: Lega col turbo, allunga sul Pd. M5s e FdI? Pareggio: ecco le cifre

02 giugno 2020 a

Crisi? Quale crisi? Dopo qualche settimana di calo nei sondaggi per la Lega di Matteo Salvini, la musica è cambiata. L'ultima rilevazione che lo conferma è quella firmata Tecne e proposta a Quarta Repubblica di Nicola Porro, nella puntata in onda su Rete 4 lunedì 1 giugno. Il Carroccio resta infatti primo partito ma soprattutto allarga il vantaggio: cresce dello 0,2% e si attesta al 26% tondo tondo, un vantaggio siderale rispetto al Pd, seconda forza, che crolla dello 0,6% e si porta al 20,2 per cento.

Dunque, il clamoroso aggancio dei Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni al M5s: 15,1% per entrambi, con i grillini in calo dello 0,1% e i meloniani in ascesa dello 0,2 per cento. Poi Forza Italia, data in crescita dello 0,1% all'8,2% e Italia Viva di Matteo Renzi, che lascia sul campo un ulteriore 0,2% e si assesta al 3 per cento. Renzi ora è insidiato anche da Azione di Carlo Calenda e da La Sinistra, rispettivamente dati al 2,7 e al 2,6 per cento.

